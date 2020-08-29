الخطوط الجوية تسير غدا رحلة داخلية و4 خارجية

2020/08/29 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن تسيير رحلة داخلية و4 رحلات خارجية غدا الاحد.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الرحلة الداخلية ستكون لاربيل ، و الخارجية لكل من بيروت ودبي وطهران وموسكو./انتهى3

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