رئيس لجنة العلاقات الخارجية شيركو ميرويس يعلن اصابته وعائلته بفيروس كورونا

2020/08/29 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية شيركو ميرويس ، اصابته وعائلته بفيروس كورونا.وقال ميرويس في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" قبل ايام شعرتُ بوعكة صحية وعلى اثرها اجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة ؛ و التي ظهرت فيها اصابتي و عائلتي بفيروس كورونا المستجد".واضاف:" اشكر كل من يسأل عني و بالخصوص اخوتي واخواتي في مجلس النواب ..



اود ان اطمئن الجميع بان صحتي بخير و ان الاعراض خفيفة لغاية اللحظة"./انتهى7

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