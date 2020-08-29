2020/08/29 | 19:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الدفاع النيابية في العراق، من محاولة تركيا لاحتلال عدة مناطق في العراق عبر ضرباتها المتكررة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية بالعراق: تركيا تريد احتلال مناطق عراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية بالعراق: تركيا تريد احتلال مناطق عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).