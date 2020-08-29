عمليات الفرات الاوسط للحشد تنشر قواتها لتأمين زيارة عاشوراء

2020/08/29 | 19:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء…أعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط الحشد الشعبي، السبت، المباشرة بنشر قواتها ضمن خطة زيارة عاشوراء في كربلاء.وقال مسؤول العمليات في القيادة سجاد الاسدي لـ /المعلومة/ إن “قوات لواء علي الاكبر مع الألوية والفصائل وضمن قاطع المسؤولية باشرت بالانتشار في اربعة محاور هي الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي مع مسك القواطع الاساسية “.واضاف الاسدي انه “تم نصب أكثر من ٧٠ مفرزة ضمن المحاور الأربعة التي يبدأ أولها من الاسكندرية باتجاه باب بغداد مدخل كربلاء والمحور الثاني من قنطرة السلام باتجاه بابل، والثالث من منطقة السيد جودة باتجاه الحيدرية والرابع من كتف الرزازة باتجاه الخط الاستراتيجي الرابط مع محافظة النجف”.واشار الى ان “١٥ مفرزة طبية تنتشر في محاور مرابطة الحشد الشعبي وكل مفرزة تتكون من إسعاف وكادر طبي”.



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