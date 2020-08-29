2020/08/29 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…اعتبر المحلل السياسي عباس العرداوي، السبت، اجتماع الكتل السياسية الشيعية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها الفرصة الأخيرة قبل الذهاب نحو إقالته.وقال العرداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اجتماع الكتل السياسية الشيعية مع الكاظمي يعد تصحيح مسار لحكومة الكاظمي التي ذهبت نحو المحور الأمريكي”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية سلمت الكاظمي رسالة شديدة اللهجة بشأن بقاء القوات الأمريكية في العراق ومدى الانسحاب التي قررتها الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أعوام”.وأضاف أن “اجتماع الكتل السياسية الشيعية مع الكاظمي يعد الفرصة الأخيرة قبل الذهاب نحو إقالته داخل مجلس النواب”، مبينا أن “الكتل السياسية غير مقتنعة بإجراءات الحكومة بشأن الوجود الأمريكي”.وكشف مصدر مطلع لـ/ المعلومة /، اليوم السبت, عن تفاصيل اجتماع مشترك بين كتل الفتح وسائرون ودولة القانون مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مشيرا الى ان القوى السياسية الشيعية الثلاث خرجت بموقف موحد لتنفيذ مطالب المجتمعين خلال أسبوعين وبعكسه سيتم سحب الثقة عنه.



انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي: اجتماع الكتل السياسية مع الكاظمي الفرصة الأخيرة قبل إقالته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي: اجتماع الكتل السياسية مع الكاظمي الفرصة الأخيرة قبل إقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).