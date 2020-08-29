بالفيديو.. يارالله: توطين رواتب الجنود من مسؤوليتي ووزير الدفاع

2020/08/29 | 19:23 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس اركان الجيش الفريق الاول قوات خاصة الركن عبد الامير يالله، ان توطين الرواتب من مسؤليته ووزير الدفاع، فيما اشار الى انتظار موافقة القائد العام للقوات المسلحة.





جاء ذلك خلال زيارته، اليوم السبت، تشكيلات ووحدات فرقة المشاة السادسة يرافقه نائب قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط هيئة الركن في رئاسة الأركان.

وبحسب البيان الوزاري، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" يارالله أجرى جولة تفقدية للقطعات المنتشرة لتشكيلات فرقة المشاة السادسة واستمع الى الايجازات الخاصة التي قدمها آمرو الألوية (22-54 -59) حول آخر التطورات الامنية ونقاط التفتيش والسرايا المنتشرة في قاطع المسؤولية بالإضافة الى النشاطات والفعاليات التي تقوم بها وحداتهم الماسكة وطرح أبرز المشاكل التي تواجه سير العمل الامني في قاطع المسؤولية".

واضاف" كما التقى يارالله خلال جولته المقاتلين المرابطين واستمع إليهم والى احتياجاتهم ومناشداتهم حول موضوع توطين الرواتب واجابهم".

وقال يارالله ان" هذا الموضوع يحظى باهتمام وزير الدفاع وأنا شخصيا كونه مطلب مهم وإنساني يخص شريحة كبيرة من ابناءنا المقاتلين الابطال ونحن في وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش ماضون في إنجاح هذه المبادرة وبانتظار موافقة القائد العام للقوات المسلحة بصدد المباشرة بتنفيذه وزف البشرى للمقاتلين بأسرع وقت ممكن".

ووجه رئيس أركان الجيش القادة والأمرين بجملة من التوصيات أهمها" التعامل الحسن مع المواطنين والذي يمثل نجاح الوحدة في عملها ضمن قاطع المسؤولية"، مؤكدا" على الاهتمام بالمقاتلين وتحصين النقاط بشكل يوفر الحماية للجندي وتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالقاء المحاضرات التوعوية الخاصة بجائحة كورونا".

وفاء الفتلاوي

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