الحشد الشعبي يعين 400 من مقاتلي العشائر غرب الانبار

2020/08/29 | 19:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، السبت، موافقة الحكومة المركزية لتعين 400 مقاتل من ابناء الحشد العشائري على الملاك الدائم لهيئة الحشد الشعبي لمسك المناطق الغربية .وقال العبيدي لـ /المعلومة/ ، إن “الحكومة المركزية وبالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي حصلت على الموافقة لتعيين 400 مقاتل ضمن قطعات عمليات الجزيرة من ابناء الحشد العشائري لناحية البغدادي ومناطق اخرى غربي الانبار، على الملاك الدائم لهيئة الحشد الشعبي”.وأضاف، أن “الذين تم تعينهم امضوا نحو اكثر من اربعة اعوام في مقاتلة ارهابي داعش وقدموا تضحيات كبيرة ما دعا الجهات المعنية الى تعينهم ضمن الملاك الدائم وتخصيص رواتبهم لهم”.



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