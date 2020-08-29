متظاهرو ذي قار يدعون الاحزاب الى عدم مشاركة الاحزاب بالانتخابات

2020/08/29 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعا المتظاهرون في محافظة ذي قار الى عدم السماح للأحزاب المشاركة في البرلمان بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة.ونشرت مجموعة تدعى “اللجنة المنظمة للتظاهرات ثورة تشرين”، اليوم، بوسترا دعت فيه (بدر،العصائب،الحكمة،سائرون،الدعوة،الفضيلة،دولة القانون، الوفاق، الحزب الإسلامي، الحزب الشيوعي) الى عدم الترشح للانتخابات في محافظة ذي قار.ووصف المنشور كل شخص يدعمهم او يدخل معهم بشكل مباشر […]

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