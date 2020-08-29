كاوتسكي والمشهد في مصر... بين التنظيرات الماركسية والوقائع المصرية - حسين محمود التلاوي

2020/08/29 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_محمود_التلاوي يعد "كارل كاوتسكي" أحد المرجعيات التنظيرية لما يمكن تسميته بـ"الماركسية الأرثوذكسية"، وقد كان الحجة الرئيسية للتنظير الماركسي في أعقاب وفاة "فريدريك أنجلز" عام 1895 إلى قيام الحرب العالمية الأولى.



كان لـ"كاوتسكي" الكثير من الآراء بخصوص مشاركات الطبقات والشرائح الاجتماعية في الثورة التي تقود إلى حكم البروليتاريا؛ ومن ثم سوف يكون من المفيد إلقاء الضوء على تلك الآراء ومحاولة صياغة رؤية مبدئية عامة لل ......





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