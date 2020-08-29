أحدهم مصري.. 7 مفقودين على الأقل جراء انفجار مرفأ بيروت

2020/08/29 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتسبّب الانفجار بمقتل 188 شخصاً في حصيلة جديدة، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة لفرانس برس السبت، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.

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