الهجرة تعيد (180) موطنا عراقيا من تركيا

2020/08/29 | 19:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (180) مواطنا عراقيا من الجمهورية التركية إلى مناطق سكناهم في المحافظات المحررة من سيطرة عصابات داعش الارهابية .واوضح معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة دريد جميل إنه ” اعادت الوزارة اليوم 124 مواطنا من مخيم اكدة و56 من مخيم عين عيسى اللذان يقعان على الشريط […]

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