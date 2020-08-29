ملاحظات مهمة أمام قادة المكون العربي لإعادة الإعتبار لمكونهم

2020/08/29 | 19:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب إعادة الإعتبار للمكون العربي في العراق ، مسؤولية تأريخية يتحملها قادة المكون العربي بمختلف عناوينهم ، وقادة الرأي والإعلام والنخب الثقافية ، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات السياسية والعشائرية والنخبوية التي يعبرون عنها!! وتتطلب مهمة رد الإعتبار للمكون العربي، في المحافظات المحررة، أن يتناسى قادة هذا المكون خلافاتهم وصراعاتهم وأحقادهم الشخصية ومطامع البعض غير […]

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