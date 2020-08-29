صور ضحايا الاغتيالات في ميسان تعتلي موكب ’التكاتك’

2020/08/29 | 19:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نظم عدد من أصحاب ’التك تك’ في محافظة ميسان، السبت، موكباً خاصاً بصور ضحايا التظاهرات والاغتيالات التي شهدتها المحافظات العراقية خلال الفترة الماضية. وأظهرت صور حصل عليها "ناس"، (29 آب 2020)، موكباً طويلا من عجلات الـ"تك تك"، وهي تحمل صورضحايا الاحتجاجات الشعبية، ونعوشاً رمزية، حيث طاف أصحاب الموكب في المدينة.

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