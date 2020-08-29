المنافذ تحبط عملية تهريب 14 عجلة الى داخل البلاد بميناء أم قصر الأوسط

2020/08/29 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احبطت هيئة المنافذ الحدودية، محاولة تهريب أربع عشرة عجلة دون الموديل، غير مسموح باستيرادها في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيئة في بيان، ان عملية الضبط تمت وفق معلومات مؤكدة، شُكل على اثرها لجنة للكشف على اربع حاويات متواجدة داخل الحرم الجمركي، برئاسة شعبة البحث والتحري بالهيئة، وعضوية شرطة الجمارك وممثل المركز الجمركي، مبينة ان الكشف على الحاويات أظهر صحة المعلومات، ووجود عجلات معدة للتهريب إلى داخل البلاد، فيما أشار البيان الى ختم الحاويات بالختم الجمركي من قبل اللجنة لغرض عرضها أمام قاضي التحقيق.

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