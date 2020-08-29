السيد الصدر: سنبقى سيوفاً مشرعة بوجه الفساد

2020/08/29 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تحذر من فيروس جديد أكثر فتكا من كورونا

في وقت يدعو فيه خبراء الصحة العالم للاستعداد لموجة جديدة من فيروس كورونا في الخريف، أشارت تقارير صحية من الصين لظهور فيروس جديد في كازاخستان المجاورة قد يحصد أرواحا أكثر من كورونا.

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