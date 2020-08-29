2020/08/29 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدخلاء يتسلّقون المهنة بحثاً عن الشهرة – حسن الهاشمي تواجه الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة مايسمى بدخلاء الإعلام ، فقد بات كل من هب ودب يمتهن الإعلام حتى اصبح الإعلام ” مهنة من لا مهنة له ” في العراق من دون أي دراسة أو علم مسبق بطبيعة الرسالة التي يقوم بها الإعلام .أصبح الكل […]

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