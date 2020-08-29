2020/08/29 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطورة تباين الخطاب تجاه التظاهرات – مجاشع محمد علي تؤدي وسائل الإعلام دوراً هاماً في تزويد الجمهور بالمعلومات الإخبارية وتشكيل أراءه المختلفة تجاه القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية ، وخاصة القنوات الفضائية التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في العراق بمختلف المواد الإعلامية وخاصة الإخبارية ؛ حيث إنها تقدمها للجمهور وبصفة خاصة البرامج الحوارية ، التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطورة تباين الخطاب تجاه التظاهرات – مجاشع محمد علي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطورة تباين الخطاب تجاه التظاهرات – مجاشع محمد علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).