2020/08/29 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم بكت بغداد على إغتيال الفريق محمود شوكت – طارق حرب هو مخمود شوكت اسم مركب بن سليمان فايق وهو اسم مركب ايضاً ابن طالب الكهيه العائله البغداديه المعروفه جورجي الاصل من دفعة الوالي العثماني الجورجي ايضاً داود باشا والي بغداد سنةُ 1816م حيث كان طالب جده كهية بغداد اي معاون الوالي العثماني في الثلث […]

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