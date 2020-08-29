2020/08/29 | 20:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، إحباط محاولة تهريب (14) عجلة دون الموديل غير مسموح باستيرادها الى العراق في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: إحباط محاولة تهريب (14) عجلة دون الموديل الى العراق ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: إحباط محاولة تهريب (14) عجلة دون الموديل الى العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).