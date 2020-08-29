2020/08/29 | 20:02 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، إحباط محاولة تهريب (14) عجلة دون الموديل غير مسموح باستيرادها الى العراق في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: إحباط محاولة تهريب (14) عجلة دون الموديل الى العراق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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