"بحبك يا لبنان".. فيروز تستقبل ماكرون على "فنجان قهوة"

2020/08/29 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين ثلة سياسية متناحرة على كل شيء، اختار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن يبدأ زيارته إلى لبنان بالاجتماع برمز وطني يلتقي على اسمه اللبنانيون ولا يتفرقون وتجسده فيروز.

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