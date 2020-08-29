الداخلية: لهذا السبب لا ندخل الى مناطق النزاع العشائري وسحب السلاح سيكون بهذه الكيفية

2020/08/29 | 20:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد محنا، السبت، عن تنفيذ اجراءات مهمة خلال المرحلة القادمة بخصوص النزاعات العشائرية، مبينا ان القوات الامنية لم تدخل في فض النزاع تفاديا لوقوع قتلى بين الجميع.

وقال محنا في حديث متلفز تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (29 اب 2020) ان "النزاع الذي حدث في منطقة المعامل يوم امس الجمعة (28 اب 2020) كان نتيجة خلاف شخصي بين 2 من المواطنين، نتج عنها نزاع كبير بين عشريتين"، مؤكدا ان القوات الامنية اعتقلت 2 وصدرت اوامر قضائية بحق 8 اخرين".

وأضاف المحنا "صدرت اوامر من القائد العام للقوات المسلحة بتفتيش ومصادرة كافة الاسلحة لدى العشائر، والتي ستنفذ على مراحل"، موضحا ان "المرحلة الاولى ستتركز على المناطق التي تحدث فيها نزاعات عشائرية".

وبين ان "القوات الامنية تعمدت بعدم الدخول الى مناطق النزاع وتكون طرف ثالث، تفاديا لوقوع عدد كبير من القتلى في صفوف العشائر والقوات الامنية".

واشار محنا الى "ان انتشار السلاح بشكل كبير في داخل المجتمع العراقي، اصبحت ثقافة عامة، نتيجة الاوضاع الامنية السيئة والحروب المستمرة، ما نتج عنه انتشار السلاح في المجتمع بهذا الحجم".

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