الشابندر يهاجم: توغل العشائر توسع في عهد المالكي وهي من ستهدم اركان الدولة

2020/08/29 | 20:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وصف السياسي العراقي غالب الشابندر، السبت، شيخ العشيرة في العراق بأنه "غير مثقف" ويبحث عن الزعامة والتسلط فقط، مبينا أن التوغل العشائري بدأ في زمن صدام حسين، وتوسع اكثر في حقبة نوري المالكي، الذي فسح المجال للعشائر بالتدخل والتمرد على الدولة.

واضاف الشابندر في حديث متلفز تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (29 اب 2020) ان "توغل العشائر وسيطرتهم على مفاصل الدولة، بدأ في عهد صدام حسين وتوسع في زمن المالكي، الذي كان يحضر مؤتمرات للعشائر، وافسح المجال لهم بالتوغل داخل العملية السياسية".

وبين الشابندر ان "العشائر اصبحت اقوى من الاجهزة الامنية من خلال سيطرتهم على الوزرات بالتعيينات وفرض اراداتهم حتى في الانتخابات و المساومات السياسية والتي مكنتهم من السيطرة على الدولة".

واشار الى ان "العشائر اساءت للمدن من خلال وجود مضايفهم داخل العاصمة، بعد ان جعلت منها بيئة ريفية على الرغم من اننا مجتمع مدني".





واتهم الشابندر شيوخ العشائر قائلا "انهم ليسوا مثقفين ولايمتلكون القيادة ويبحثون عن الزعامة والمصالح الشخصية فقط، مؤكدا ان "هناك عشائر تسيطر على المنافذ والموانئ الحدودية كما يحصل في الديوانية والبصرة".





وأشار الشابندر الى ان "الاندلس تهدمت بسبب العشائر، والدولة الفاطمية والحمدانية تهدمت كذلك بسبب النزاع العشائري، مبينا ان العراق يسير على نفس النهج لتهديم اركان الدولة".

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