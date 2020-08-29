مقتدى الصدر يصدر بياناً بمناسبة عاشوراء

2020/08/29 | 20:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، استمرار ما أسماها "الانتفاضة من أجل الإصلاح" في العراق، فيما قال إن قوى خارجية تكالبت على البلاد.



وقال الصدر في بيان أصدره بمناسبة حلول عاشوراء تلقى "ناس" نسخة منة، (29 آب 2020) موجهاً كلامه إلى الحسين: "السهام التي قتلتك والسيوف التي نحرتك وتلك الخيول التي سحقت ضلوعك وتلك الجموع التي حرمتك جرعة الماء إنما هي جموع الفساد والمفسدين..



وهي اليوم ذاتها تريد النيل من عراقك وشعبك الأبي والنيل من دين الله ومن عقيدتنا الغراء".

وأضاف، "كما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدك، فاليوم نحن منتفضون من أجل الإصلاح في عراقنا الحبيب وقد تكالبت علينا القوى الخارجية ظلماً وعدواناً..



لكننا مستمرون حتى التحرير والإصلاح".

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