2020/08/29 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، عن تغيرات في في منظومة امن ديالى خلال الاسابيع القادمة.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “نقص القطعات العسكرية الماسكة للارض ووجود ممرات تسلل لداعش الارهابي من صلاح الدين ونشاط الخلايا النائمة اهم الاسباب وراء التصعيد الاخير وتكرار هجمات التنظيم على اهداف مدنية وامنية”.

واضاف، ان “هناك تغير ق للقيادات الامنية في ديالى خلال الاسابيع القادمة سيكون له اثر في تعزيز وتغير الخطط الامنية وبالتالي الاسهام في دفع الاوضاع للاستقرار”.

وشهدت ديالى في الايام الماضية سلسلة هجمات شنها داعش الارهابي على اهداف مدنية واخرى امنية ما ادى الى سقوط ضحايا.



انتنهى 25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية تكشف عن تغيرات في منظومة “امن ديالى” خلال الاسابيع القادمة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية تكشف عن تغيرات في منظومة “امن ديالى” خلال الاسابيع القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).