الكاظمي: ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.. ويتعهد بمتابعته

2020/08/29 | 20:25 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} عد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ملف المغيبين قسرا "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان"، فيما تعهد بمتابعته شخصيا.





جاء ذلك خلال استقباله، السبت، عددا من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار، وأيضا من مدينة الصدر شرقي بغداد، ممن غُيّب أبناؤهم قسرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يوافق يوم غد الثلاثين من آب.

وجاء في البيان الحكومي، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الكاظمي استمع الى قصص مؤثرة، روتها العوائل عن أبنائها الذين فُقدوا، في أحداث مختلفة وفي أوقات متباينة".

ورحب الكاظمي بالعوائل العراقية، مؤكدا" مشاركته أحزانها وآلامها على فقد أبنائها"، واعداً" بمتابعة ملف المفقودين قسرا بكل جدّية، انطلاقا من مبدأ قانوني ودستوري، فضلا عن كونه مبدأ أخلاقيا".

وبيّن أن" الكثير من الممارسات غير القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، التي كنا نعتقد أنها قد ولّت مع زوال النظام السابق، مازالت تمارس، وهي مرفوضة مهما كانت أسبابها والجهة التي اقترفتها، تارة لأسباب طائفية ونزاعات عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف سياسي تسبب بتغييب شباب مازالت عوائلهم بانتظارهم".

وقال الكاظمي أن" ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان"، متعهداً" بمتابعته شخصيا لانه التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم".

وفاء الفتلاوي

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