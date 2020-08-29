2020/08/29 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روبوت صغير يمد مرضى كورونا بالشجاعة في المكسيك ترامب يعد بـسحق الفايروس بلقاح سينتج هذا العام واشنطن – مرسي ابو طوق وعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض بـسحق وباءكورونا بواسطة لقاح أكّد أنّه سيتمّ إنتاجه بحلول نهاية العام وستكون «مئات ملايين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعد بـسحق الفايروس بلقاح سينتج هذا العام) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعد بـسحق الفايروس بلقاح سينتج هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).