2020/08/29 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإستخبارات تتعقّب إرهابياً في الموصل بغداد- الزمان.. القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد الارهابيين ايسر الموصل وقال بيان امس انه (وفق معلومات استخبارية دقيقة اشارت الى تنقل احد الارهابيين بعدة اماكن لتضليل الاجهزة الامنية وبكمين محكم وتنسيق مع قسم استخبارات عمليات نينوى تمكنت مفارز إلاستخـــــبارات العسكرية في الفرقة 16 وبالتعاون مع استخبارات […]

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