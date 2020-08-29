2020/08/29 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الزمان) تعزّي العالم بذكرى إستشهاد الإمام الحسين يستذكر العالم بأسره، اليوم، واقعة عاشوراء الاليمة، وتتقدم (الزمان) بالتعازي الى الامتين العربية والاسلامية وشعوب الارض قاطبة، بهذه المناسبة وتدعو الى الوقوف على معانيها الانسانية العميقة ومبادئ الحق والتضحية والفداء والقيم العليا التي تنطوي عليها.لقد قدم الامام الحسين بن علي عليه السلام، الدرس […]

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