2020/08/29 | 20:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

حذرت مواقع مختصة بشؤون التقنية من وجود ثغرة برمجية في المتصفح الخاص بحواسب شركة آبل وهواتفها الذكية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الخبير في أمن المعلومات Pawel Wylecial اكتشف مؤخرا ثغرة برمجية في ميزة Web Share الموجودة في متصفحات Safari الخاصة بحواسب وهواتف شركة آبل، وبالرغم من إبلاغه آبل بالثغرة إلا أن الأخيرة لم تستجب للأمر ولم تعالج المشكلة فورا، ما اضطره لعرض المشكلة وتحذير المستخدمين.

وأوضح الخبير أن الثغرة المكتشفة يمكن استغلالها من قبل قراصنة الإنترنت للتجسس على البيانات التي يتبادلها مستخدمو أجهزة آبل فيما بينهم، والتي تتعلق ببيانات التصفح أو الروابط الإلكترونية للمواقع التي يستخدموها.

ويستعمل مستخدمو متصفحات Safari ميزة Web Share لإرسال روابط المواقع التي يتصفحوها لأشخاص آخرين، إما عبر البريد الإلكتروني أو عبر برامج التراسل مثل “واتس آب” أو “مسنجر” أو غيرها.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).