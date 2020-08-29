اتحاد الأدباء ينعى القاص والروائي سلام نوري

2020/08/29 | 20:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، القاص والروائي سلام نوري، الذي توفي اليوم السبت ٢٩ آب ٢٠٢٠، في مدينته ميسان، إثر أزمة قلبية..و سلام نوري من مواليد محافظة ميسان 1963 ، قاص وروائي وإعلامي – من إصداراته: الخروج إلى الدوامة – رواية 1997 حدث ذات مرة – قصص خلف سبعة أبواب – […]

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