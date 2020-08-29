2020/08/29 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتام مؤتمرين استثنائيين..وبدء السباق إلى البيت الأبيض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختتام مؤتمرين استثنائيين.. وبدء السباق إلى البيت الأبيض) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختتام مؤتمرين استثنائيين.. وبدء السباق إلى البيت الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).