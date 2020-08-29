بالصور… هكذا بدت كربلاء قبيل ليلة العاشر من محرم

2020/08/29 | 20:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة “يس عراق”، صوراً حديثة للاجواء في محافظة كربلاء قبيل يوم العاشر من محرم المصادف يوم غد الاحد 29 آب 2020.

وتوضح الصور، الاكتظاظ الكبير للزائرين في الشوارع المحيطة بمرقدي الامام الحسين والعباس عليهما السلام، ومنطقة مابين الحرمين، استعداداً لاداء مراسيم الزيارة فجر يوم غد في ذكرى واقعة الطف .

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