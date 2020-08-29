وزير عراقي يوقف رواتب الاف الاشخاص.. ويوضح السبب (فيديو)

2020/08/29 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

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وزير العمل عادل الركابي

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، السبت، إيقاف رواتب أكثر من 8 الاف متجاوزا على أقسام الحماية الاجتماعية من مزدوجي الرواتب، واستعادة ما بذمتهم من المبالغ المالية.

جاء ذلك في تصريح فيديوي للركابي تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (29 آب 2020)، قال فيه، إن "الوزارة سبق وأعلنت وجود أكثر من 12 ألفا من مستفيدي الحماية الاجتماعية من مزدوجي الرواتب، من الذين يتقاضون رواتب من الحكومة زائدا راتبا من الإعانات الاجتماعية".

وأضاف الوزير، أنه "بعد تقاطع البيانات بشكل كامل، ثبت أن الذين يتقاضون رواتب مزدوجة وتم إيقافهم هم 6814 على الحماية الاجتماعية، و1578 على هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة" مبينا أن "تلك الرواتب تم إيقافها بشكل نهائي، واستعادة ما بذمتهم من مبالغ إضافة إلى أنهم متجاوزين على حقوق الفقراء".

وتابع الركابي، أن "الوزارة دعت المواطنين سابقا من الذين يتقاضون رواتب مزدوجة إلى مراجعة الوزارة خلال 30 يوما وبعكس ذلك ستتم إحالتهم إلى القضاء واسترجاع المبالغ المتجاوزين عليها دفعة واحدة".

وأوضح الوزير، أن "أكثر من 3000 مواطن راجعوا في غضون الأيام العشر الماضية أقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات وطلبوا إعادة المبالغ التي تم التجاوز عليها من قبلهم".

واختتم الركابي حديثه بدعوة المواطنين من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية إلى مراجعة أقسام الهيئة خلال المدة المحددة من قبل الوزارة اعتبارا من تاريخ 17/8/2020 وبعكس ذلك ستتخذ إجراءات قانونية بحق المتجاوزين.

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