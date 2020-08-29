مهند علي ينضم الى نادي السيلية القطري على سبيل الإعارة

2020/08/29 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ارتي

اعلن نادي السيلية القطري، السبت، ضم مهاجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مهند علي "ميمي" لمدة عام على سبيل الإعارة.

وذكر النادي في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (29 اب 2020) ان "إدارة نادي السيلية الرياضي برئاسة اللورد عبد الله العيدة، في إتمام تعاقدها الرسمي مع المهاجم العراقي مهند علي "ميمي" لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي الدحيل الذي تربطه علاقة متميزة مع نادي السيلية".

واوضح ان "إدارة النادي اتمت مساء اليوم صفقة انتقال الدولي العراقي صاحب الــ 20 عاما في مكتب عبد الله الحنزاب المدير العام للنادي ورئيس جهاز الكرة، بمقر النادي".

واضاف ان "التعاقد مع اللاعب العراقي جاء من اجل تدعيم خط هجوم الشواهين، حيث سيدافع "ميمي" عن ألوان الفريق في الموسم الجديد الذي يتطلع من خلاله الشواهين للوصول الى المربع الذهبي لدوري النجوم والمشاركة في البطولة الآسيوية".

رسمياً..



#السيلية يضم العراقي مهند علي "ميمي" لمدة عام على سبيل الإعارة⚫🔵

تفاصيل الخبر 👇📋

https://t.co/p4ncDyNOb8 🔗

#الشواهين #شجع_السيلية pic.twitter.com/1Ls86YOwpV

— Al-Sailiya club نادي السيلية الرياضي (@AlSailiyaclub) August 29, 2020

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