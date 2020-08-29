صدامات في مالمو السويدية بسبب أعمال مناهضة للإسلام

2020/08/29 | 20:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اندلعت صدامات في مدينة مالمو السويدية على أثر أعمال مناهضة للإسلام وقعت بعد ساعات على منع زعيم حزب دنماركي يميني قومي معروف بأعماله الاستفزازية ضد المسلمين، من دخول الأراضي السويدية حيث كان ينوي تنظيم تظاهرة.وقبيل منتصف ليل الجمعة السبت، قالت الشرطة المحلية على موقعها الالكتروني إن “حوالى 300 شخص كانوا في الشارع”.وذكرت […]

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