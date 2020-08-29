سفر التكوين العلمي 1 - جواد بشارة

2020/08/29 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة أصل الحياة والإنسان ونظرية التطور ونشأة الكونفي مرحلة الصبا والشباب، بين العاشرة والثامنة عشرة سنة، وكغيري من الشباب في تلك الفترة، ستينات وسبعينات القرن الماضي، كنت مولعاً بالقراءة وحب المعرفة، حيث لم تقتصر ثقافتي ومداركي على المناهج الدراسية فقط، وإنما كنت أبحث عن كل ما يتوفر لي من مصادر المعرفة باللغتين العربية والانجليزية.



قرأت كتاب أصل الأنواع بترجمة الكبير إسماعيل مظهر ومقدمته الرائعة لك ......





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