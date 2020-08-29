المسار- العدد 43 - الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي

#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي العدد /43/- آب أغسطس2020 الافتتاحية:العداء لدولة اسرائيلكتب تيودور هرتزل عقب انتهاء المؤتمر التأسيسي للحركة الصهيونية عام1897، في مدينة بازل (بال) السويسرية، الكلمات التالية في دفتر يومياته: «لو أردت أن أختصر مؤتمر بازل في كلمة واحدة -وهذا ما لن أجاهر به صراحة -لقلت: في بازل أسّست الدولة الصهيونية.
ولو قلت ذلك اليوم لقابلني العالم بالسخرية والضحك.
ولكن بعد خمس سنوات على وجه الاحت ......
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