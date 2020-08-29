دفاع عن الفلسفة . - منسى موريس

2020/08/29 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منسى_موريس دفاع عن الفلسفة ، قد يقول قائل وهل الفلسفة محل إتهام حتى ندافع عنها ؟ نعم الفلسفة عبر تاريخها الطويل وهى تتعرض للنقد والهجوم والإتهامات من قبل أطياف وفئات وإتجاهات مختلفة والهدف هو واحد أن الفلسفة أصبحت ليس لها قيمة ويُمكن الإستغناء عنها وتركها ، ودفاعى عن الفلسفة ليس لأنى درستها وتخصصت فيها وأحببيتها لكن دفاعى بعيد كل البعد عن العاطفة والأهواء والمشاعر الداخلية وهذا ماتعلمته منها أن البحث يتطلب ......





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