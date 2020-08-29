'ملف شائك'.. الكاظمي يطلق وعدا جديدا ويتعهد بمتابعته شخصيا

2020/08/29 | 21:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، بمتابعة ملف المغيبين قسرا، شخصيا، انطلاقا من مبدأ قانوني ودستوري، فضلا عن كونه مبدأ أخلاقيا، مؤكدا انه يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (29 آب 2020)، ان "الكاظمي، استقبل عددا من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار، وأيضا من مدينة الصدر في العاصمة بغداد، ممن غيب أبناؤهم قسرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يوافق يوم غد الثلاثين من آب".

وأضاف البيان، ان "رئيس مجلس الوزراء، استمع الى قصص مؤثرة، روتها العوائل عن أبنائها الذين فقدوا، في أحداث مختلفة وفي أوقات متباينة".

وتابع، ان "الكاظمي رحب بالعوائل العراقية، وأكد مشاركته أحزانها وآلامها على فقد أبنائها، ووعدها بمتابعة ملف المفقودين قسرا بكل جدية، انطلاقا من مبدأ قانوني ودستوري، فضلا عن كونه مبدأ أخلاقيا.

وبين، أن "الكثير من الممارسات غير القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، التي كنا نعتقد أنها قد ولت مع زوال النظام السابق، مازالت تمارس، وهي مرفوضة مهما كانت أسبابها والجهة التي اقترفتها، تارة لأسباب طائفية ونزاعات عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف سياسي تسبب بتغييب شباب مازالت عوائلهم بانتظارهم".

وأوضح، أن "ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعهد بمتابعته شخصيا، وهو التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم".

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