ما وراء ردود أفعال الأحزاب على حكومة «المشيشي» - امال قرامي

2020/08/29 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي ثمّ إلى أيّ حدّ كانت الردود متماهية مع الواقع السياسي؟يعتبر عدد من الفاعلين السياسيين(تحيا تونس، حزب التيار الديمقراطيّ...) أنّه لا يمكن التصويت على حكومة لم تتأسّس على البرامج الواضحة.



ولكن علينا أن نتساءل: متى كانت الحكومات تتشكّل على أساس تقديم البرامج؟ ألم تكن المحاصصة الحزبية سيّدة الميدان؟ ثمّ متى كان للحكومات المتعاقبة برامج «إنقاذ» واضحة المعالم؟وذهب آخرون إلى التشكيك ف ......





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