البصرة تخصص مختبراً لفحص المواطنين الراغبين بالسفر

2020/08/29 | 21:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت صحة محافظة البصرة، السبت، تخصيص مختبر مستشفى "الزبير العام" لفحص المواطنين الراغبين بالسفر، مؤكدة التوجه لافتتاح مختبر آخر لفحص المسافرين بمركز المدينة خلال الأيام المقبلة.



وذكرت المديرية، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 اب 2020)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن التميمي أعلنت دائرة صحة البصرة عن تخصيص وحدة المختبر الخاص في مستشفى الزبير العام لفحص المواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق بما فيهم الاجانب العاملين في الشركات النفطية ، فيما تتوجه لافتتاح مختبر آخر لفحص مسحات الراغبين بالسفر بمركز المدينة خلال الايام المقبلة".

ودعت الصحة، المواطنين إلى "الحضور لاخذ المسحة قبل ٧٢ ساعة من موعد السفر مع اعتماد وثيقة السفر (الجواز) النافذ في إجراءات الفحص"، مبينة "تهيئة وحدة مختبرات متكاملة ومتطورة في داخل المستشفى لفحص الراغبين بالسفر قبل موعد سفرهم مع تهيئة وحدة متكاملة لاستيعاب المراجعين".

وأشارت إلى أن "وحدة المختبرات خصصت لاستقبال المواطنين من سكنة مدينة الزبير ومركز مدينة البصرة بالاضافة للعاملين الاجانب في الشركات النفطية وبشكل مستمر على مدى 24 ساعة متواصلة لجميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطل الرسمية ".

واضافت دائرة صحة البصرة انه "يتم اعلام صاحب المسحة من الراغبين بالسفر بنتيجة الفحص عبر رسائل نصية من خلال أجهزة الهاتف خلال فترة 24 ساعة ، علما انه لاتعتمد نتائج اي مختبر اخر غير المخصص لفحص المسافرين".

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