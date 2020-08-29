2020/08/29 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تشرين تفرض واقعا جديدا يمنع المواكب التابعة للأحزاب من المشاركة في عزاء شهر محرم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تشرين تفرض واقعا جديدا يمنع المواكب التابعة للأحزاب من المشاركة في عزاء شهر محرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).