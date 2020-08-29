وذكر بدر الزيادي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "هناك محركا خارجيا يحمل أجندة تهدف الى زرع الفوضى وزعزعة الوضع الامني في المحافظة"، فيما اشار الى أن "الايام المقبلة ستشهد القبض على منفذي جرائم اغتيال الناشطين".
وأضاف الزيادي أن "هناك محرك خارجي يحمل أجندة تهدف الى زرع الفوضى وزعزعة الوضع الامني بالمحافظة"، مبينا ان "تغيير الخطط الامنية من قبل قائد الشرطة الجديد ونشر سيطرات مشتركة في المدينة اسهم في السيطرة على الوضع فضلاً عن ان ذلك يبعث الاطمئنان للمواطن بأن القوات الامنية تعمل بشكل جاد في هذا الملف".
واشار الى أن "امن البصرة يسير نحو الاحسن في تفادي الوقوع في الفوضى كما حصل ببعض المحافظات"، مبينا أن "الايام المقبلة ستشهد القبض على منفذي جرائم قتل الناشطين واعلام الجميع بعد اكمال التحقيقات بأن من قام بتلك الحوادث ليس من ابناء المحافظة وانما ايادي خارجية تعمل على خلق فوضى ومظاهرات غير سليمة على عكس السلمية التي واضحة افرادها وايضا ذوي الشهداء قد اعلنوا برائتهم من الذي يحصل في بعض التظاهرات من حمل للسلاح او رمي القنابل اليدوية ( المولوتوف) على الاجهزة الامنية".
ولفت عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية الى أن "البصرة تعتبر رئة العراق وفي حال حصلت فيها مشاكل أمنية وفوضى واقتتال داخلي فأن البلد (سيحترق) بأجمعه على اثر ذلك".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حدد موعد إعلانها من قبل الكاظمي.. عضو بالأمن النيابية يعلن اكتمال التحقيقات باغتيالات البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حدد موعد إعلانها من قبل الكاظمي.. عضو بالأمن النيابية يعلن اكتمال التحقيقات باغتيالات البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).