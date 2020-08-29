حدد موعد إعلانها من قبل الكاظمي.. عضو بالأمن النيابية يعلن اكتمال التحقيقات باغتيالات البصرة

2020/08/29 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، عن نتائج مهمة في ملف اغتيالات البصرة.وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه "وفق المعلومات المتوفرة، لدينا بان اللجان الامنية المختصة بالتحقيق في اغتيالات البصرة اكملت المهام الموكلة اليها، وهناك نتائج مهمة لكن ليس لدي اطلاع عليها بشكل مباشر لكن ما اعرفه بان هناك انجازات تحققت".واضاف العزاوي، ان "نتائج التحقيقات سيعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشكل مباشر للرأي العام قريبا، وهو صرح بذلك مؤخرا"، لافتا الى ان "الحكومة جادة في ملف كشف المتورطين بالاغتيالات ليس في البصرة بل بقية المحافظات لأن العدالة يجب ان تاخذ مسارها".وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن البصرة، بدر الزيادي، اليوم السبت، إن من قاموا بإغتيال الناشطين ليسوا من أهالي المحافظة، فيما أشار إلى أن القبض عليهم اقترب.

وذكر بدر الزيادي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "هناك محركا خارجيا يحمل أجندة تهدف الى زرع الفوضى وزعزعة الوضع الامني في المحافظة"، فيما اشار الى أن "الايام المقبلة ستشهد القبض على منفذي جرائم اغتيال الناشطين".

وأضاف الزيادي أن "هناك محرك خارجي يحمل أجندة تهدف الى زرع الفوضى وزعزعة الوضع الامني بالمحافظة"، مبينا ان "تغيير الخطط الامنية من قبل قائد الشرطة الجديد ونشر سيطرات مشتركة في المدينة اسهم في السيطرة على الوضع فضلاً عن ان ذلك يبعث الاطمئنان للمواطن بأن القوات الامنية تعمل بشكل جاد في هذا الملف".

واشار الى أن "امن البصرة يسير نحو الاحسن في تفادي الوقوع في الفوضى كما حصل ببعض المحافظات"، مبينا أن "الايام المقبلة ستشهد القبض على منفذي جرائم قتل الناشطين واعلام الجميع بعد اكمال التحقيقات بأن من قام بتلك الحوادث ليس من ابناء المحافظة وانما ايادي خارجية تعمل على خلق فوضى ومظاهرات غير سليمة على عكس السلمية التي واضحة افرادها وايضا ذوي الشهداء قد اعلنوا برائتهم من الذي يحصل في بعض التظاهرات من حمل للسلاح او رمي القنابل اليدوية ( المولوتوف) على الاجهزة الامنية".

ولفت عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية الى أن "البصرة تعتبر رئة العراق وفي حال حصلت فيها مشاكل أمنية وفوضى واقتتال داخلي فأن البلد (سيحترق) بأجمعه على اثر ذلك".

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