الكاظمي خلال لقائه مفوضية حقوق الانسان : الواجب الاول لاي حكومة الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته

2020/08/29 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي:" ان الواجب الاول لاي حكومة هو الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته ".وقال الكاظمي ، خلال لقائه رئيس واعضاء مفوضية حقوق الانسان :" ان الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الانسان و تحقيقه، كما تعد هذا الامر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب".واضاف :" ان اي تراجع في مكاسب حقوق الإنسان في العراق إشارة خطيرة، وأن الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان و تحقيقه، كما تعد هذا الأمر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب".وتابع :" اننا ننظر بحزن وغضب لأي تجاوز قد يحدث هنا أو هناك تجاه حقوق الإنسان العراقي، وإن الواجب الأول لأي حكومة هو الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته"، مبينا :" ان الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات ردّ الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها تظاهرات تشرين، وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من الشهداء والمصابين، وإنها ماضية في الإجراءات القانونية، وإن المفوضية الى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوّة الى تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث.وأشار الكاظمي الى :" ان المفوضية مدعوة الى كشف أي شبهة تجاوز يحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين، وأنها مسؤولة عن التثقيف بالحقوق الأساسية والتفصيلية للناس، كي تضطلع السلطات التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتها كاملة".من جانبه قدّم رئيس المفوضية شرحاً وافياً عن دور المفوضية، ومحاور عملها، كما قدّم الى رئيس الوزراء تقريراً مفصلاً عن واقع حال الحقوق المدنية، ورصداً للتجاوزات التي قد تحدث تجاه حقوق الإنسان وحرية الرأي،مستعرضا العقبات التي ترافق تطبيق القانون، وحالات الاختفاء القسري، وواقع تطبيق الحقوق الأساسية.ووجه رئيس مجلس الوزراء، المفوضية بأن تواصل عملها بمهنية واستقلالية، وأن تحافظ على خط عملها، كما وعد بتقديم الدعم لعمل المفوضية، عادّاً مسألة حقوق الإنسان من الأمور والهموم اليومية التي تسترعي العمل المستمر من اجل تحقيقها./انتهى3

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