رئيس الجمهورية : الامام الحسين (عليه السلام) كان ولا زال وسيظَل خالداً بمشروعه الإصلاحي وإنسانيته التي تجلَّت حتى مع أعدائه اثناء المعركة/موسع

2020/08/29 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/اكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الإمام الحسين (عليه السلام)، كان ولا زال وسيظَل خالداً بمشروعه الإصلاحي وإنسانيته التي تجلَّت حتى مع أعدائه أثناء المعركة .وقال رئيس الجمهورية في كلمة عزاء وجهها اليوم للمسلمين في العراق والعالم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين(ع) في واقعة الطف ، بحسب بيان رئاسي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" أن الإمام (ع) رمز للتحرر والتعايش السلمي والتصالح مع الذات، فهو جامع الجميع، ولا يقف عند مذهب أوطائفة أو قومية، و قد تحولَ من شخصية ثائرة إلى شاخص لكل الثوار، ومن إنسان مؤمن إلى رمزٍ للإيمان، ومن رجل مصلح إلى رمز للاصلاح ".وأشار رئيس الجمهورية إلى :" ان العراق اليوم يعيش مرحلة تحولات حساسة وخطيرة، فالعراقيون بعد معاناة طويلة وحرمان مديد يتطلعون إلى العدالة وسيادة القانون، وإنهاء الفساد وتأمين الحياة الحرة الكريمة، ويتطلعون إلى ترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة وغير المنقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون ".وشدد على ,ضرورة تلبية الاستحقاق الوطني في الإصلاح، وذلك من خلال الاحتكام إلى الشعب في انتخابات مبكرة ، والتي يجب أن تكون في أجواء تسودُها الثقة بعيداً عن التلاعب والتزوير، وهو ما يتطلب توفير المستلزمات الفنية والقانونية لتطمين العراقيين بنزاهتها وصدقها، و تمکینهم من ممارسة حقهم الدستوري في تقرير مصير بلدهم و انتخاب نوابهم وحكومتهم بعيداً عن كل تدخل او تلاعب "./انتهى2

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