الكعبي : علينا ان نسير على نهج الحسين بنبذ الفرقة والتوحد لمحاربة الفساد

2020/08/29 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ عزى حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، اليوم السبت، العالم الاسلامي والشعب العراقي على وجه الخصوص ، بمناسبة استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، الامام الحسين بن علي مع آله وصحبه عليهم السلام ، في ذكرى واقعة الطف الاليمة في العاشر من شهر محرم .



وقال الكعبي في بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" بقلوب دامية وعبرة ساكبة تمر علينا ذكرى فاجعة كربلاء الاليمة التي مارزيت الامة بمصيبة مثلها ولم يشهد التاريخ مثيلا لها أبدا ".واضاف الكعبي :" اذ تعود علينا الذكرى في هذا العام ، فانها تأخذ طابعآ مميزا بعد تفشي وباء كورونا اللعين الذي حد من اقامة الشعائر الحسينية في العراق وجميع بلدان العالم كاجراء احترازي للحد من ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات" .



وتابع :" ان واقعة استشهاد سيد شباب اهل الجنة وآل بيته وصحبه المنتجبين الاطهار ، هي ثورة ضد الظلم وصرخة الحق بوجه الباطل ، وعلينا كمسلمين ان نسير على نهج الحسين " عليه السلام " بنبذ التفرقة والتوحد لمحاربة التطرف والفساد ، كما انها دعوة للاصلاح في الامة عبر توحيد كلمتها والوقوف بوجه قوى الغطرسة والاستكبار التي تعمل بكل جهودها لاضعاف المسلمين والحرص على بقائهم مشتتين ضعفاء " .وافاد :" ان على العراقيين توحيد جهودهم مرة اخرى لخوض حرب ثانية ، ليست ضد عصابات داعش فحسب ، انما ضد قوى اخطر منها ممثلة بقوى الفساد التي عاثت في بلدنا نهبا وخرابا ودمارا ، وان تكون نهضة جديدة كنهضة ابى عبد الله الحسين عليه السلام ، وعلى الجميع ان يعي ان لا استقرار امنيا او اقتصاديا او سياسيا او اجتماعيا في ظل هذا الفساد ".واضاف :" نحن اذ نجدد العهد لسيدنــا ومولانــا ريحانة رسول الله ( صلوات الله عليه وعلى ابآئه الطاهرين) , فإننا نردد معه الصوت المدوي له على مر الدهور الذي ظل يرعب الطغاة ، حينما قال:( اني لم اخرج اشرا ولابطرا ولا ظالما ولامفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله(ص) لآمر بالمعروف وانهى عن المنكر ).



وتابع :" لتكن كربلاء ، المنار الذي تهتدي به الامم ، وليكن الحسين عليه السلام ، رمزاً للتضحية والفداء والايثار ، والوقوف بوجه الطغاة حين قال كلمته ( لااعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اقر إقرار العبيد) .



فالسلام على الحسين ، وعلى علي ابن الحسين ، وعلى أولاد الحسين ، وعلى أصحاب الحسين " عليهم السلام " ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي : علينا ان نسير على نهج الحسين بنبذ الفرقة والتوحد لمحاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي : علينا ان نسير على نهج الحسين بنبذ الفرقة والتوحد لمحاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).