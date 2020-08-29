رئيس الوزراء العراقي يتعهد بمتابعة ملف المختفين قسريا

2020/08/29 | 21:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمتابعته الشخصية لملف المفقودين قسريا وواصفا اياها بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان....

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