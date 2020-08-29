2020/08/29 | 21:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يتجه للتنحية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يتجه للتنحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).