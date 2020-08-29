بالصور.. حضور ملتزم بالوقاية الصحية في مرقد شهيد المحراب

2020/08/29 | 21:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تواصل الحضور المهيب الملتزم بتعاليم التباعد الاجتماعي والوقاية الصحية في مرقد شهيد المحراب (قدس سره) في ليلة العاشر من محرم الحرام.شارك إذا أردت

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