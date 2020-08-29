2020/08/29 | 21:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- ثائر جبار

أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، أن محاربة الفساد تحتاج إلى دائرة قضائية خاصة تتولى التحقيق في هذه الظاهرة.

وقال عضو اللجنة النائب صباح طلوبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك حاجة إلى وجود دائرة مختصة بالنزاهة غير تابعة للمحاكم الموجودة حاليا وتعزل بصورة خاصة عن المحاكم الأخرى ويكون لها ارتباط مباشرة بالحكومة، تتولى التحقيق بقضايا الفساد"، لافتا إلى أن "غالبية ملفات الفساد يجب أن تحسم من القضاة، ولكن عدد القضاة والمحققين قليل لا يتناسب وحجم الملفات التي يتجاوز عددها الآلاف".

وتابع أن "لجنة النزاهة غير مسؤولة عن الإجراءات القضائية المتخذة بحق الفاسدين وهي من صلاحية القضاء لذلك هناك احتياج إلى زيادة عدد القضاة المختصين بالإخبارات والإبلاغات الخاصة بالفساد وملفات النزاهة"، مشيرا إلى أن "غالبية القضايا بهذا الشأن تكون في محاكم البداءة وليست في الجزائية، لذلك نحتاج إلى مراجعة تلك القضايا حسب الاختصاصات ونحتاج إلى دائرة مختصة بالنزاهة غير تابعة للمحاكم الموجودة حاليا، وتعزل بصورة خاصة عن المحاكم الأخرى".

ولفت إلى أن "هناك حلقة مفقودة سببها إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وباتت لجنة النزاهة تعتمد على المعلومة الشخصية والإخبارات التي يتقدم بها بعض الموظفين"، مؤكدا "على ضرورة الاستفادة من موظفي مكاتب المفتشين العموميين خاصة من ذوي الخبرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: نحتاج إلى دائرة قضائية خاصة بمحاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: نحتاج إلى دائرة قضائية خاصة بمحاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).